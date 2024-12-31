В «Военной хронике» сообщили о ракетном ударе со стороны РФ по Украине

Российская армия нанесла массированный ракетный удар по объектам на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника», данные которого приводит RT.
По данным канала, российские военные наносят массированные ракетные атаки по территории Украины. Журналисты отметили, что, по предварительным данным, для атак используются ракеты Х-101, Х-22 и «Калибры».
Отмечается, что основная часть поражаемых объектов наносится по центру и западу страны.
До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удары по юго-восточной окраине Киева. По его словам, военные Вооруженных сил РФ за утро три раза нанесли удары в одном направлении. Он отметил, что прилеты зафиксировали около 4:00.
Утром 31 декабря издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев сообщило, что в Киеве произошли несколько взрывов. Предварительно, в сторону города летели баллистические ракеты.
Ранее российское подполье сообщило об уничтожении склада ВСУ в Сумах.