На подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошли сотни взрывов

Несколько объектов инфраструктуры повреждены в результате взрывов в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в течение прошедших суток в регионе прозвучало по меньшей мере 397 взрывов. Федоров заявил, что поступили данные о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Часть региона, в том числе город Запорожье, остается под контролем ВСУ. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

До этого сообщалось о взрывах в Николаеве на юге Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее посол США на Украине назвала «рождественским подарком» Киеву удар ВС РФ.