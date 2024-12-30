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Сальдо объяснил слухи о подготовке ВС РФ к штурму Херсона

Сальдо назвал шантажом Запада слухи о подготовке ВС РФ к штурму Херсона
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил появившиеся слухи о якобы подготовке российской армии к штурму Херсона желанием Киева путем шантажа западных партнеров заполучить новые партии оружия. Его слова привело РИА Новости.

Сальдо отметил, что чем меньше реальных успехов на поле боя, тем больше Киев предпринимает попыток компенсировать их виртуальными достижениями, вроде отражения несуществующей угрозы.

«Более того, вполне возможно, что это очередной раунд шантажа своих хозяев. Мол, дайте нам оружия, а не то русские вернут себе Херсон», — заявил собеседник агентства.

До этого в украинских социальных сетях распространились сообщения о том, что Вооруженные силы РФ якобы готовятся к форсированию Днепра с целью штурма Херсона.

Также Сальдо рассказал, что в уходящем году Херсонская область полностью интегрировалась в состав Российской Федерации. По словам главы региона, за минувший год власти области провели ремонт множества больниц, учебных заведений и дорог, а также восстановили ряд объектов коммунальной инфраструктуры.

Часть Херсонской области, включая административный центр, в настоящее время занята украинскими войсками. Сальдо подчеркивал, что Херсон «все равно будет освобожден».

Ранее в подполье рассказали о целях ночных ударов по Украине.

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