Суд приговорил жителя Владимирской области к 9,5 года колонии за госизмену

Владимирский областной суд приговорил 39-летнего жителя Вязников к 9,5 года колонии строгого режима за госизмену. Подробности рассказала «Российская газета».

По данным журналистов, с марта по декабрь 2022 года подсудимый пытался вступить в террористическую организацию, входящую в состав ВСУ, и писал сообщения на ее электронную почту.

В мае 2023 года несостоявшегося коллаборациониста задержали сотрудники ФСБ при попытке попасть на Украину через границу в Брянской области. После этого было возбуждено уголовное дело.

24 декабря сообщалось, что в Донецкой народной республике местного жителя лишили гражданства РФ за попытку связаться с представителями Службы безопасности Украины. Утверждается, что мужчина хотел тайно помогать СБУ с выполнением задач, которые могли причинить ущерб безопасности России.

Ранее появилось видео допроса сотрудника режимного предприятия РФ, которого задержали за шпионаж в пользу Украины.