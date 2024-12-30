Многодетный челябинец вернется домой из украинского плена

Многодетный отец из Пласта Челябинской области оказался в числе 150 российских военнослужащих, которые возвращаются домой из украинского плена. Об этом сообщила челябинский омбудсмен Юлия Сударенко в своем Telegram-канале.

«<...>В результате обмена (с украинской стороной. — «Газета.Ru») 150 российских военнослужащих вернулись на родную землю! На данный момент нам точно известно, что среди ребят есть наш земляк — многодетный отец из города Пласта», — написала она.

Сударенко также поблагодарила уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, которая лично принимала участие в обмене военнопленными.

В Министерстве обороны России сообщили, что в рамках обмена украинской стороне передали 150 бойцов Вооруженных сил Украины. Посредником в переговорах по обмену выступали Объединенные Арабские Эмираты.

В ближайшее время освобожденных солдат перевезут в Россию, где они пройдут полноценную процедуру реабилитации.

В середине декабря сообщалось, что Москва и Киев ведут переговоры об обмене пленными. Как рассказала Москалькова, речь шла о двух списках — из 900 и из 600 человек.

Ранее Минобороны РФ показало кадры с вернувшимися из украинского плена военными.