На Украине арестовали подозреваемого по делу о хищениях в минобороны

Печерский районный суд Киева постановил арестовать Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве при госзакупках обмундирования для ВСУ, с возможностью залога в размере 500 миллионов гривен (18 миллионов долларов). Об сообщает украинское агентство УНН.

Сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича объявлен в розыск по делу о сделке с госзакупками одежды для украинских военных на 1 миллиард гривен (26,3 миллиона долларов). Предприятия Гринкевича, которые на самом деле занимаются строительством, покупали одежду для военных в Турции и перепродавали ее с наценкой в 60%.

По предварительным данным, ущерб от деятельности бизнесмена может достигать более 1 миллиарда гривен (26,3 миллиона долларов).

До этого Игорь Гринкевич был задержан при попытке дачи взятки в 500 тысяч долларов одному из руководителей государственного бюро расследований для возвращения имущества его компаний, изъятого в ходе расследования. Дело по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ все еще находится в процессе расследования.

В Киеве уже избрали меру пресечения некоторым поставщикам некачественной одежды для ВСУ.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.