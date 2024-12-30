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Аналитик сообщил, что сопротивление ВСУ рушится по всей линии фронта

Меркурис: положение ВСУ остается тяжелым по всей линии фронта
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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в тяжелом положении по всей линии фронта. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«На линии фронта все выглядит так, как будто украинское сопротивление рушится», — заявил эксперт.

Аналитик добавил, что ВСУ в основном испытывают нехватку личного состава. Кроме того, им не хватает пехоты и оружия, в результате чего становится все труднее продолжать боевые действия.

Меркурис также выразил мнение, что Курахово и Великая Новоселка будут освобождены российской армией в кратчайшие сроки.

Незадолго до этого стало известно, что Вооруженные силы России закрепились на территории тепловой электростанции в Курахово в западной части Донецкой народной республики, выдавливая противника из города. Отмечалось, что эта ТЭС была превращена в оборонительную крепость ВСУ.

Кроме того, в Минобороны РФ в своей сводке сообщило, что группировка войск ВС РФ «Центр» заняла Новооленовку, а также нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Воздвиженка, Даченское и Песчаное в ДНР.

Ранее Рогов рассказал о панике среди окруженных в Курахово бойцов ВСУ.

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