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Рогов рассказал о панике среди окруженных в Курахово бойцов ВСУ

Рогов: среди украинских военных, окруженных в промзоне в Курахово, царит паника
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о том, что группировка украинских войск, расположенная в промышленной зоне Курахово (западная часть Донецкой Народной Республики), оказалась в оперативном окружении. В рядах ВСУ наблюдается паника, отметил он в интервью РИА Новости.

«Группировка боевиков ВСУ в промзоне на данный момент находится в оперативном окружении. В их рядах царит паника», — сказал Рогов.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что отступление из промышленной зоны Курахово обернется для ВСУ серьезными территориальными и людскими потерями. Он не исключил, что солдаты Вооруженных сил РФ будут наблюдать за покидающими позиции украинскими бойцами при помощи дронов и наносить по ним удары.

Курахово расположен в западной части ДНР, в 46 км от Донецка. Город имеет важное оперативное значение. Это крупнейший населенный пункт на юго-западе Донбасса, который находится под контролем ВСУ. Освобождение Курахово позволит российским силам продолжить продвижение в западном направлении к границе ДНР.

Ранее боец ВСУ описал ситуацию под Курахово фразой «из одного котла в другой».

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