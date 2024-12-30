Российские средства ПВО сбили за сутки четыре снаряда HIMARS

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 65 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 65 СБПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших в результате атаки со стороны ВСУ военное ведомство не привело.
За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области более 20 раз беспилотниками и артснарядами, пострадал местный житель. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
22 декабря Гладков сообщал, что ВСУ за сутки атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области. В селах Мокрая Орловка и Рождественка повреждены несколько надворных построек и два частных жилых дома.
Ранее в Горловке заявили, что в результате атаки дрона ВСУ пострадал мирный житель.