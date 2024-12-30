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Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки

Гладков: в селе Борисовка Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 20 раз беспилотниками и артснарядами. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В Белгородском районе по нескольким поселками выпущено 15 боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки с помощью пяти беспилотников — четыре из них сбиты.

Над Борисовским районом и над Валуйским муниципальным округом сбиты семь беспилотников. В Волоконовском районе село Борисовка и хутор Старый подверглись двум артобстрелам, в ходе которых выпущено 10 боеприпасов, также их атаковали два беспилотника. В результате атаки FPV-дрона в Бориске получил ранения один мужчина.

В Грайворонском муниципальном округе по поселку Горьковский и селу Безымено выпущены два артиллерийских снаряда и зафиксирована атака одного БПЛА. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Муром, Середа и хутору Мухин выпущено шесть боеприпасов и совершены атаки девяти беспилотников (восемь сбили).

Накануне сообщалось, что в Шебекино многоэтажки намерены обтянуть антидроновой сеткой.

Ранее украинский беспилотник атаковал пожарных в Горловке.

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Обстрелы Белгородской области
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