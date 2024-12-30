Названо число военнослужащих ЦВО, получивших звание Героя России в 2024 году

Более 20 военнослужащих ЦВО получили звание Героя России в 2024 году

Пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что более 20 военнослужащих округа получили в 2024 году звание Героя России. Об этом информирует РИА Новости.

«Более 20 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) удостоены высших государственных званий Российской Федерации – Героя России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что награды были вручены «за успешное выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО)».

До этого оператор беспилотного летательного аппарата группировки войск «Запад», командир взвода БПЛА лейтенант Максим Поташев заявил, что на передовой не было так страшно, как на церемонии награждения в Кремле, когда он получил из рук президента Владимира Путина «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации.

Звание Героя Российской Федерации присваивается президентом РФ за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением подвига.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.