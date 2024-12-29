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Пленный боец ВСУ рассказал, что командование выдало им лопатки вместо автоматов

Пленный украинец Ахметов: мы обороняли позиции с лопатками, а не автоматами
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Пленный украинский военный рассказал, что командование выдало его подразделению для обороны позиции лопатки, а не автоматы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, которое Минобороны РФ предоставило агентству.

По словам пленного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 81-й отдельной аэромобильной бригады Олега Ахметова, командование вручило его подразделению лопатки и отправило солдат на позицию без оружия, объяснив, что никто по ним не будет стрелять.

«Сказали, что за неделю подготовите два блиндажа и поедете назад на неделю отдыхать. Через час начался сильный обстрел. Затем зашли русские. Они были очень удивлены», — рассказал пленный.

Российские военные готовились к бою с десантниками, а увидели трех «робокопов» с лопатками, отметил Ахметов.

Когда украинцы сдались в плен, беспилотники ВСУ начали их атаковать, но российские военнослужащие отбили атаку дронов, тем самым спасли пленным жизнь.

27 декабря солдаты 101-й бригады охраны генштаба ВСУ сдались в плен российским военным в Дзержинске (Торецке) в Донецкой народной республике. Украинские военные решили сложить оружие после того, как получили инструкции на листовках, сброшенных на их позиции.

Ранее пленный украинец заявил о перекрытии ВСУ путей отступления своим.

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