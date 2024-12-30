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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны сообщило, что над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
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Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны ночью уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

О последствиях на земле в ведомстве не сообщили.

Накануне беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал пожарных в Горловке Донецкой народной республики. Пожарные находились в укрытии, они не пострадали, уточнили в ведомстве. В результате атаки повреждена кабина автомобиля, добавили в МЧС.

В тот же день при атаке БПЛА на белгородское село Борисовка пострадал мирный житель

В ночь на 29 декабря в Белгородской области был ранен еще один мирный житель: у села Безымено беспилотник сбросил взрывное устройство на движущийся грузовой автомобиль. Его водителя госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы. А утром в регионе объявлялась ракетная опасность.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал школу.

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Атаки БПЛА на Россию
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