В Херсонской области сообщили, что мирный житель пострадал из-за обстрела ВСУ

В Алешках Херсонской области в результате обстрела украинской армии мирный житель получил ранения. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, передает ТАСС.

«Сегодня в 9:30 мск в городе Алешки в результате обстрела жилого сектора пострадал мужчина 1973 года рождения», — заявил он.

По словам Василенко, мужчину госпитализировали. Он добавил, что у жителя зафиксировали минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение грудной клетки и рук.

До этого сообщалось, что подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили голландскую радиолокационную станцию «Sqire». По данным Минобороны, российские военные атаковали механизированную, пехотную бригады ВСУ и две бригады теробороны ВСУ. Бои шли в районах населенных пунктов Каменское в Запорожской области, Антоновка, Садовое и Михайловка в Херсонской области.

Отмечается, что ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, а также два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее на Западе раскрыли, какой город освободит Россия после Красноармейска.