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ВС РФ уничтожили голландскую радиолокационную станцию

МО РФ: войска РФ уничтожили голландскую радиолокационную станцию «Squire»
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили голландскую радиолокационную станцию «Sqire». Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные атаковали механизированную, пехотную бригады ВСУ и две бригады теробороны ВСУ. Бои шли в районах населенных пунктов Каменское в Запорожской области, Антоновка, Садовое и Михайловка в Херсонской области.

Отмечается, что потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, а также два автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию разведки «Squire».

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие в западной части Донецкой народной республики (ДНР) взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово.

По словам Рогова, ВС РФ продвинулись на данном направлении действий и закрепили позиции, что вызвало у украинской стороны «чувство паники». Он добавил, что бои в городе продолжаются.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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