Минобороны: ВС РФ за неделю взяли под свой контроль восемь населенных пунктов

Вооруженные силы РФ за минувшую неделю взяли под свой контроль восемь населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По данным ведомства, подразделениям группировки войск «Запад» удалось освободить три населенных пункта. Речь идет о городе Лозовая и селе Загрызово в Харьковской области, а также селе Ивановка в ДНР.

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Гигант и Островского», — говорится в заявлении.

Из него следует, что эти населенные пункты находятся на территории ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр», в свою очередь, взяли под контроль донецкие села Красное и Новый Труд. В пресс-службе уточнили, что сейчас российские солдаты продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соответствующем участке фронта.

Кроме того, один населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Восток». Они взяли под свой контроль село Сторожевое, которое также расположено в ДНР.

27 декабря Telegram-канал SHOT написал, что военные ВС РФ полностью зачистили жилую зону донецкого города Курахово от украинских бойцов. Однако бои за этот населенный пункт еще продолжаются.

Ранее россиянам рассказали о возможных задачах армии страны на Украине в 2025 году.