Бывший глава Минобороны Польши член парламента страны Мариуш Блащак поднял вопрос продажи Киеву винтовок типа Grot. Соответствующее обращение Блащак направил действующему главе оборонного ведомства Польши Владиславу Косиняку-Камышу, сообщает «Лента.ру».

В своем обращении Блащак указал на то, что украинская оружейная промышленность начала производство чешского карабина CZ Bren 2.

«Добивалось ли Минобороны после 13 декабря 2023 года, чтобы украинские оружейные компании из группы «Укроборонпром» вступили в переговоры с Польской оружейной группой относительно закупки украинской стороной винтовок «Грот»?» — задался вопросом Блащак.

До этого газета Gazeta Wyborcza писала, что украинские власти обращаются с иностранными добровольцами, которые прибыли для участия в боевых действиях, как с наемниками.

Как сообщила газете руководитель реабилитационного центра для иностранных военнослужащих Таччана Хакура-Яворска, на Украине обращаются с иностранными добровольцами, воюющими на ее стороне, «как с наемниками, хотя они рискуют своей жизнью за нее».

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.