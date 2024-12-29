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Бойцы ВСУ сбросили с дрона флаг Украины под Работино

«РВ»: ВСУ сбросили с дрона флаг Украины под Работино
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Max Black/AP

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили с дрона флаг Украины на позиции российских солдат под Работино Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«ВСУшники, вам не надоело еще свои тряпки везде с дронами разбрасывать?! Мы устали ими полы протирать», — цитирует канал слова российских военнослужащих.

Военкоры отмечают, что таким образом ВСУ пытаются имитировать успех на поле боя. Кроме того, российские солдаты поинтересовались, «слабо ли» украинским бойцам водрузить знамя на уничтоженную бронетехнику.

На приложенном к публикации видео запечатлен флаг Украины, который установили на железной бочке. В свою очередь, российские войска водрузили знамя на уничтоженную технику ВСУ.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что операторы беспилотных летательных аппаратов батальона «Восток-Ахмат» предотвратили очередную попытку перегруппировки Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино. По словам главы Чечни, российские солдаты «нанесли невосполнимый урон» живой силе противника, а также разбили инженерные сооружения ВСУ.

Ранее Балицкий заявил, что поселок Работино «легче снести».

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