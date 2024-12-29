На Украине сотрудник ТЦК разбил стекло автомобиля, пытаясь мобилизовать водителя

В Киевской области Украины сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) разбил лобовое стекло легкового автомобиля, пытаясь мобилизовать водителя. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«В Киевской области работник ТЦК разбил лобовое стекло в машине мужчине, когда тот хотел уехать», — говорится в сообщении.

По данным местной полиции, водитель отказался предоставлять документы и совершил наезд на военкома.

«После чего работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу автомобиля. Водитель с места происшествия скрылся», — отметили в ведомстве.

Сотруднику ТЦК оказали медицинскую помощь в больнице.

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. В конце ноября «Страна.ua» писала, что большинство мужчин в Харькове отказываются выходить на работу из-за облав, которые на предприятиях устраивают сотрудники ТЦК. В декабре стало известно, что военкомы проводят в республике «такси-мобилизацию».

Ранее на Украине начали массово вывозить несовершеннолетних из страны.