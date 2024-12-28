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Появились кадры, как свиньи поедают тела военных ВСУ

Доброволец ВС РФ «Тринадцатый» выложил кадры поедания свиньями тел военных ВСУ

Российские военные обнаружили около руин свиней, которые поедали тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры в своем Telegram-канале выложил доброволец ВС РФ с позывным «Тринадцатый».

«Вот он, конец солдат ВСУ», — написал военнослужащий.

«Тринадцатый» также призвал украинцев «одуматься». По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский не капитулирует, то «это ждет» их всех.

18 декабря начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции (СВО) составили около миллиона человек. По его словам, помимо потерь в живой силе, Вооруженные силы Украины также лишились около 20 тыс. танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии.

Герасимов также рассказал, что в период боевых действий в Курском приграничье противник потерял более 42 тыс. человек, свыше 1800 танков и бронированных машин, более 350 артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

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