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В Макеевке сорвали попытку атаки беспилотника ВСУ на машиностроительный завод

Система «Купол Донбасса» сорвала террористическую атаку ВСУ на Макеевский завод
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Inna Varenytsia/Reuters

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» уничтожила украинский беспилотник, который летел в сторону Макеевского машиностроительного завода. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба обороны ДНР.

По данным штаба, после устранения угрозы специалисты из ФСБ собрали фрагменты беспилотного летательного аппарата и боевую часть, после чего их поместили в углубление в земле и подорвали.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины ежедневно используют около 100 беспилотников под Волчанском в Харьковской области. Он отметил, что российским военным удается уничтожать большую часть вражеских дронов. Как ему передают очевидцы и источники, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, «небо в буквальном смысле жужжит».

Также российские подразделения усилили посты противовоздушной обороны, подчеркнул Марочко.

Ранее россиянам рассказали о возможных задачах армии страны на Украине в 2025 году.

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