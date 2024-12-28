Первые самолеты УТС-800 передали в Минобороны РФ

В Минобороны России передали первые учебно-тренировочные самолеты УТС-800. Об этом сообщил источник в оборонном ведомстве, передает РИА Новости.
Новая модель самолета УТС-800 оснащена турбовинтовым двигателем. Самолет будет использоваться для летной подготовки и профессионального отбора военнослужащих.
«Они оборудованы всеми современными системами обеспечения безопасности полетов, не уступают зарубежным аналогам по показателям полезной нагрузки, тяговооруженности и маневренности», — заявил источник агентства.
По его словам, тренировочный самолет был разработан АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА). Первый полет воздушного судна состоял ся 28 октября прошлого года.
До этого в Москве на предприятии представили улучшенный разведывательный дрон «Сибирячок» четвертого поколения. По данным агентства, дрон оснащен новой полетной камерой и более технологичным и удобным корпусом. По словам начальника производства, изобретенная модель может долго находиться в воздушном пространстве и совершать перелеты на большие расстояния. Он добавил, что улучшенная техника уже активно используется в зоне спецоперации.
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