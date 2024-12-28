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Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки боев в Курской области лишились 250 солдат
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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Украинская армия за сутки боев в Курской области потеряла свыше 250 солдат. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Помимо военнослужащих, ВСУ также лишились одной БМП, одной бронемашины, пяти минометов и шести легковых автомобилей. Кроме того, один украинский солдат принял решение сдаться в плен ВС РФ.

Всего с начала вторжения украинских войск в Курскую область они лишились свыше 44,8 тысячи солдат, 259 танков, 200 БМП, 141 БТР, 1346 бронемашин, а также сотен единиц другой техники.

28 декабря стало известно, что официальные лица в США выразили надежду на то, что украинский лидер Владимир Зеленский вскоре отдаст приказ ВСУ отступить из Курской области во избежание потерь.

При этом, как отметили источники агентства Bloomberg, намерение Украины в Курске «никогда не состояло в том, чтобы удержать его, а скорее в том, чтобы произвести шокирующее впечатление» на Россию.

По мнению Associated Press, ВСУ обескровлены и деморализованы, понимая высокие шансы поражения в Курской области.

Ранее в России завели дело на американского наемника за вторжение в Курскую область.

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