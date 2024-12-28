Средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS за сутки

Минобороны: средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 104 беспилотника ВСУ

За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили три снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, были сбиты 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции.

Информации о пострадавших, в результате сбитых беспилотников на территории России, военное ведомство не предоставило.

В Минобороны сообщали, что минувшей ночью средства ПВО уничтожили 56 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионами России.

Противник пытался атаковать Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал школу.