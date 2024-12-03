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В деле обвиненного в домогательствах экс-священника РПЦ появилась новая жертва

E1.Ru: следователи нашли новую жертву в деле экс-священника РПЦ Сидорова

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Depositphotos

Сотрудники Следственного комитета РФ обнаружили еще один эпизод в деле о домогательствах со стороны бывшего священника Екатеринбургской епархии Даниила Сидорова. Об этом сообщает портал E1.Ru со ссылкой на источник.

Утверждается, что в июле 2024 года Сидоров пристал к прохожей и пытался залезть к ней в штаны. В ноябре девушка увидела новость о задержании мужчины и обратилась в полицию. Итогом стало возбуждение дела по факту нового преступного эпизода.

В Следственном комитете отказались комментировать данную информацию.

В ноябре Сидорова задержали по подозрению в домогательствах по отношению к 19-летней девушке в центре Екатеринбурга у дома на улице Куйбышева. Пострадавшая рассказала, что экс-священник напал на нее, когда она возвращалась домой после концерта.

Сидорову 26 лет, с 2020 года он занимал должность секретаря-референта митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). С 25 апреля 2021 года служил диаконом в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга и был назначен штатным клириком Свято-Симеоновского Архиерейского подворья. С 28 апреля 2024 года получил звание иерея. Бывший священник также отмечен церковными наградами, характеризовался положительно.

После скандала с домогательствами Сидорова запретили в служении.

Ранее священник из Подмосковья обвинил прихожанку в домогательствах и преследовании.

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