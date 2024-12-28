Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что ВСУ обвинили власти Киева в продаже Донбасса

AP: ВСУ после провала атаки на Курскую область обвинили Киев в продаже Донбасса
close
Alina Smutko/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины после продвижения российской армии заявили, что Украина своей провальной операцией в Курской области просто «продала Донбасс». Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на украинских военнослужащих.

«Все, о чем сейчас могут думать военные, — это то, что Донбасс просто продали», — заявил собеседник агентства.

По словам журналистов, российская армия на Донбассе приблизилась к важнейшему узлу снабжения, в связи с чем некоторые бойцы ВСУ начали сомневаться в целесообразности операции в Курской области. Кроме того, по словам украинских солдат, армия не готова к контрнаступлению России под Курском.

До этого стало известно, что официальные лица в Киеве и на Западе считают, что «игра под Курском» украинской армии ставит под угрозу всю линию фронта на Украине. По данным AP, некоторые украинские командиры на передовой заявили, что условия боя в Курской области тяжелые, моральный дух ВСУ низок, в связи с чем войска подвергают сомнению решения командования «и даже саму цель занятия Курска».

28 декабря официальные лица в США выразили надежду на то, что украинский лидер Владимир Зеленский вскоре отдаст приказ ВСУ отступить из Курской области во избежание потерь.

Ранее на Западе заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами