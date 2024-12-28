Солдаты Вооруженных сил Украины после продвижения российской армии заявили, что Украина своей провальной операцией в Курской области просто «продала Донбасс». Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на украинских военнослужащих.

«Все, о чем сейчас могут думать военные, — это то, что Донбасс просто продали», — заявил собеседник агентства.

По словам журналистов, российская армия на Донбассе приблизилась к важнейшему узлу снабжения, в связи с чем некоторые бойцы ВСУ начали сомневаться в целесообразности операции в Курской области. Кроме того, по словам украинских солдат, армия не готова к контрнаступлению России под Курском.

До этого стало известно, что официальные лица в Киеве и на Западе считают, что «игра под Курском» украинской армии ставит под угрозу всю линию фронта на Украине. По данным AP, некоторые украинские командиры на передовой заявили, что условия боя в Курской области тяжелые, моральный дух ВСУ низок, в связи с чем войска подвергают сомнению решения командования «и даже саму цель занятия Курска».

28 декабря официальные лица в США выразили надежду на то, что украинский лидер Владимир Зеленский вскоре отдаст приказ ВСУ отступить из Курской области во избежание потерь.

Ранее на Западе заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области.