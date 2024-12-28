Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отошли из поселка Зеленый Гай в Харьковской области из-за угрозы окружения российскими войсками. Об этом заявил в интервью ТАСС подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, поселок превратился в «серую зону». В настоящее время там остаются некоторые маневренные группы ВСУ, но постоянных позиций украинских военных там, рассказал Марочко.

Он добавил, что российские военнослужащие «активно работают по противнику» в Зеленом Гае. Известно также, что ВСУ используют в качестве укрепленных позиций еще один населенный пункт на западе от Зеленого Гая, который может превратиться в следующий форпост по направлению к Новоплатоновке.

До этого Марочко сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины ежедневно используют около 100 беспилотников под Волчанском в Харьковской области. Он отметил, что российским военным удается уничтожать большую часть вражеских дронов.

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