Группировка войск «Южная» готовит саперов-штурмовиков для работы в зоне СВО

Специалисты «Отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева», которые действуют в составе группировки войск «Юг», начали подготовку саперов-штурмовиков для работы в зоне спецоперации. Об этом заявил начальник центра спецподготовки батальона с позывным «Аристокл», передает РИА Новости.

«Все, кто попадает к нам на обучение, в обязательном порядке проходят этот этап обучения. У нас единая программа для всех, откуда бы ни были курсанты. Все проходят одинаковое обучение, в том числе работа на штурмовой тропе», — заявил он.

По словам начальника центра, инструкторы делают упор на то, чтобы солдаты научились обходить взрывные укрепления. Он добавил, что для обучения военных была создана специальная полоса препятствий, нацеленная на то, чтобы поставить бойцов в очень сложные условия обучения. Специалист подчеркнул, что саперов обучат работать при штурмах.

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