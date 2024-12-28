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Движение поездов в Воронежской области восстановили после атаки беспилотников

Гусев сообщил о восстановлении движения поездов на перегоне Пухово — Евдаково
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soi7studio/Shutterstock/FOTODOM

Движение поездов на перегоне Пухово — Евдаково в Воронежской области восстановили после атак беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, оперативные службы продолжают работать на месте происшествия. Всего дежурные средства противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы за ночь обнаружили и уничтожили 28 украинских дронов над регионом.

Накануне утром Гусев рассказал, что в регионе работает зонально-объектовая система защиты от беспилотников, у которой впечатляющие технические характеристики. По его словам, средства защиты стоят как на всей территории области, так и на конкретных объектах. То есть если беспилотник смог пройти территориальную систему, то его встречает объектовая защита.

При этом глава региона признал, что обеспечить сплошную защиту всего региона невозможно, поэтому Воронеж как административный центр и ключевые объекты области находятся под более серьезной охраной.

Ранее в Госдуме заявили об угрозе для гражданских самолетов из-за атак БПЛА.

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