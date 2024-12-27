Губернатор Воронежской области рассказал о системе безопасности против беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе работает зонально-объектовая система защиты от беспилотников, у которой впечатляющие технические характеристики. Об этом пишет «Время Воронежа»

Губернатор уточнил, что средства защиты стоят как на всей территории области, так и на конкретных объектах. То есть если беспилотник смог пройти территориальную систему, то его встречает объектовая защита.

Гусев также отметил, что на территории области есть зенитная группировка и мощная система радиоэлектронной борьбы. Но глава региона признал, что обеспечить сплошную защиту всей территории региона невозможно. Поэтому административный центр (Воронеж), а также ключевые объекты на территории области находятся под более серьезной охраной.

Утром российское Минобороны сообщило, что за ночь над пятью российскими регионами сбили 13 украинских беспилотников, в том числе в Астраханской области.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ на Белгородскую область 15 машин получили повреждения.