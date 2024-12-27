Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Воронежской области рассказал о системе безопасности против беспилотников

Губернатор Воронежской области Гусев назвал впечатляющей систему защиты от БПЛА
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе работает зонально-объектовая система защиты от беспилотников, у которой впечатляющие технические характеристики. Об этом пишет «Время Воронежа»

Губернатор уточнил, что средства защиты стоят как на всей территории области, так и на конкретных объектах. То есть если беспилотник смог пройти территориальную систему, то его встречает объектовая защита.

Гусев также отметил, что на территории области есть зенитная группировка и мощная система радиоэлектронной борьбы. Но глава региона признал, что обеспечить сплошную защиту всей территории региона невозможно. Поэтому административный центр (Воронеж), а также ключевые объекты на территории области находятся под более серьезной охраной.

Утром российское Минобороны сообщило, что за ночь над пятью российскими регионами сбили 13 украинских беспилотников, в том числе в Астраханской области.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ на Белгородскую область 15 машин получили повреждения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами