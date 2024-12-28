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Российские десантники захватили опорник ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: крымские десантники взяли опорный пункт ВСУ в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Курской области подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Крыма захватили опорный пункт украинских войск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Крымские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ в разрушенном доме в одном из населенных пунктов в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что опорник находился в разрушенном здании одного из населенных пунктов, а с его взятием штурмовикам помогала артиллерия, которая подавила огонь противника, прежде чем десантники атаковали позицию ВСУ.

Часть украинских солдат сдалась в плен, остальных российские военные ликвидировали, добавили в Минобороны.

27 декабря британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что нападение украинских сил на Курскую область обернулось серьезной неудачей для Украины. По мнению эксперта, эта операция ослабляет ВСУ и помогает русским быстрее продвигаться на всех других участках фронта.

Ранее стало известно, что США намекнули Зеленскому об отводе подразделений ВСУ из Курской области.

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