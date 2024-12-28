Российским войскам осталось продвинуться с боями около трех километров до Богуславки — следующего после Загрызова села на берегу реки Оскол. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Как считает бывший офицер Народной милиции ЛНР, российские войска будут продолжать движение на юг от села Загрызово.

«Здесь относительно равнинная местность, это осложнит нам продвижение, даже несмотря на то, что сейчас расстояние между Богуславкой и нашими передовыми частями составляет порядка 3 км — легкой прогулкой они не будут», — заявил Марочко.

Сложность, по словам Марочко, состоит в том, что российские войска будут вынуждены продвигаться на открытой местности под постоянным наблюдением со стороны Вооруженных сил Украины.

До этого Вооруженные силы РФ за минувшую неделю взяли под свой контроль восемь населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области.

Ранее россиянам рассказали о возможных задачах армии страны на Украине в 2025 году.