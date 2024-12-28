Украинские почтовые офисы столкнулись с массовыми поджогами

ТАСС: в подполье сообщили о поджогах офисов «Укрпочты» и «Новой почты»

Офисы и отделения «Укрпочты» и «Новой почты», через которые в том числе Вооруженные силы Украины организовали логистику боевого снаряжения и раздачу повесток в ТЦК, столкнулись с массовыми поджогами со стороны пророссийских подпольщиков. Об этом ТАСС заявили представители подполья «Дозор».

«Дозор продолжает проводить акции против представителей ТЦК, ВСУ. Осуществляем поджоги офисов «Укрпочты» и «Новой почты», которые используются киевским режимом для рассылки повесток», — сообщили подпольщики «Дозора».

Также подпольщики организовали наблюдение за машинами украинских военкоматчиков — также с целью поджога и лишения ТЦК мобильности и возможностей для насильственной мобилизации украинцев.

До этого на западе Украины женщины отбили мужчину у сотрудников ТЦК.

Конфликт произошел в городе Берегово Закарпатской области. Сотрудники ТЦК при поддержке полицейских прямо на улице попытались схватить мужчину.

Ранее сотрудники ТЦК пытались поджогом выкурить украинца из машины.