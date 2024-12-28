В Харьковской области военкомы и врачи договорились «зарабатывать» на уклонистах

На Украине правоохранители провели 39 обысков у сотрудников военкоматов и военно-врачебных комиссий (ВВК) в Харьковской области. Об этом написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) глава следственного управления полиции в регионе Сергей Болвинов.

«39 обысков у работников ТЦК (аналогов военкоматов) и ВВК — служащие сговорились и «зарабатывали» на уклоняющихся», — сообщил начальник ведомства.

Он уточнил, что указанные лица вместе злоупотребляли полномочиями, чтобы снять с воинского учета людей, у которых не было для этого оснований, и переправить за границу мужчин, подлежащих мобилизации.

В октябре государственное бюро расследований Украины выяснило, что руководительница Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа и ее сын, возглавляющий областное управление пенсионного фонда, заработали миллионы на уклонистах. При обысках у них нашли наличными $6 млн. При этом две сумки с полумиллионами чиновница пыталась выбросить из окна. В сети также распространилось видео, на котором ее сын лежит на кровати, заваленной долларами, перебирает и гладит пачки денег.

Ранее сообщалось, что на Украине военкомам угрожают отправкой на фронт за невыполнение плана по ловле уклонистов.