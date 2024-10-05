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Украинец при обыске лег на кровать и гладил миллионы, а его мать бросала деньги из окна

На Украине чиновник во время обысков лежал на кровати и гладил изъятые миллионы

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Shutterstock

Государственное бюро расследований Украины выяснило, что руководительница Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа и ее сын, возглавляющий областное управление пенсионного фонда, заработали миллионы на уклонистах. Об этом пишет «Страна.ua».

Как сообщается, при обысках у них нашли наличными $6 млн. При этом две сумки с полумиллионами чиновница пыталась выбросить из окна. В сети также распространилось видео, на котором ее сын лежит на кровати, заваленной деньгами, перебирает и гладит пачки денег.

Также у задержанных нашли драгоценности. Кроме того, они владеют 30 объектами недвижимости на Украине, девятью автомобилями, гостинично-ресторанным комплексом в Хмельницком, недвижимым имуществом в Австрии, Испании и Турции и $2,3 млн на заграничных счетах.

В середине сентября экс-заместителю главы Волынской областной военной администрации были предъявлены обвинения в содействии за вознаграждение в выезде уклонистов из страны под видом волонтеров. Из материалов дела следует, что к организации сделки была причастна бывшая заместитель председателя Волынской областной военной администрации. Она наладила схему выезда уклонистов за границу под видом водителей — перевозчиков гуманитарных грузов. За свои услуги обвиняемая брала $5 тысяч.

Ранее на Украине военкома дважды подряд задержали по делу о коррупции.

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