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Американская система ПРО впервые за полтора десятилетия перехватила ракету

«Военный обозреватель»: система ПРО THAAD сбила ракету впервые за 16 лет службы
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Capt. Adan Cazarez/U.S. Army

Американская система противоракетной обороны (ПРО) THAAD сбила ракету в боевых условиях впервые за 16 лет с момента постановки на вооружение. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Перехват баллистической ракеты хуситов над Израилем стал первым за 16 лет эксплуатации для американского комплекса THAAD успешным боевым перехватом», — сообщает канал.

Система ПРО THAAD официально на вооружение израильской армии не принималась, что позволяет предположить, что комплекс был применен Вооруженными силами США для обороны Израиля.

До этого хуситы из йеменского движения «Ансар Алла» атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

В результате атаки пострадали не менее 18 человек, а аэропорт был временно закрыт. Хуситы пообещали продолжать свои атаки до тех пор, пока Израиль не прекратит наземные и воздушные наступления в секторе Газа. Накануне Армия обороны Израиля сообщила об атаке на международный аэропорт в Сане и ряд военных объектов движения «Ансар Алла» в Йемене.

Ранее в столице Йемена произошли мощные взрывы.

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