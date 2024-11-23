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На Украине аннулируют «экономические» брони от мобилизации через три месяца

На Украине экономические брони от мобилизации прекратят действие с 28 февраля

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Oleg Petrasiuk/The Ukrainian Armed Forces/Reuters

Все отсрочки от мобилизации, которые были ранее выданы минэкономики Украины через единое приложение электронного документооборота «Дия», прекращают действовать с 28 февраля 2025 года. Об этом свидетельствует постановление кабмина страны, передает ТАСС.

«Отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями министерства экономики до вступления в силу этого постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, выданные ранее отсрочки могут быть аннулированы до окончания их действия, если предприятие не производит товары или не выполняет работы для армии или лишается статуса критически важного. Кроме того, действие будет приостановлено в случае увольнения или временного прекращения действия трудового договора с компанией.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее стала известна доля принудительно мобилизованных в ВСУ.

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