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Будущих офицеров ВСУ собираются обучить штыковым атакам

«Страна»: в Киеве будущих офицеров ВСУ решили обучить штыковым атакам
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

На Украине курсантов Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут в Киеве начали обучать штыковым атакам. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Конец 2024 года, будущих офицеров Вооруженных сил Украины, которые вскоре будут вести солдат в бой, обучают такой несуразице. Преподаватель осознает бессмысленность этого, но говорит, что мы должны выполнить программу», — сообщает издание.

Также уточняется, что необходимость изучения штыковых атак обосновали тем, что существует риск проверки их навыков в будущем.

27 декабря лейтенант нацбатальона ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка заявил, что украинские подростки в будущем с большой вероятностью отправятся воевать. Ябчанка также призвал готовить подростков на Украине к «жесткой и жестокой войне». По его словам, если украинские дети не будут участвовать в боях, то у них не останется страны.

24 декабря украинское издание «Полтавщина» сообщило, что проект о снижении мобилизационного возраста уже лежит на столе в Раде. В том, что такой документ якобы ждет своего одобрения «неохотно признался» представитель 17-й Полтавской бригады ВСУ Сергей Лунич.

Ранее боец ВСУ сообщил об отходе к Днепропетровской области.

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