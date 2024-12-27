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Боец ВСУ сообщил об отходе к Днепропетровской области

Украинский военный заявил об отходе на запад ДНР к Днепропетровской области
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают на запад Донецкой народной республики (ДНР) к границе с Днепропетровской областью Украины. Об этом сообщил военнослужащий территориальной обороны с позывным «Мучной» в своем Telegram-канале.

«Мы начинаем постепенно перемещаться к основной линии обороны перед границей Днепропетровской области,» — отметил он.

По его информации, ВСУ перемещаются в район Новоалександровки и Надеждинки на западе ДНР. В ближайшее время, по мнению Мучного, украинские войска могут отступить из Нововасильевки, которая уже частично окружена российскими силами.

Еще один населенный пункт, который ВСУ могут вскоре потерять, — Ясенево, важный логистический узел для украинских войск в этом районе.

«Утрата Ясенево ухудшит коммуникацию между нашими подразделениями и создаст угрозу южнее района Славянки и Петропавловки,» — подчеркнул военнослужащий.

Контролируемая украинскими силами территория в ДНР, включая ключевые укрепрайоны Покровска, Курахово и Великая Новоселка, сужается с каждым днем.

21 декабря британский аналитик Александр Меркурис заявил, что конфликт на Украине близится к завершению на фоне продвижения российской армии на ряде направлений, в частности, на красноармейском направлении фронта.

Ранее военный рассказал, как происходит сдача в плен во время боя.

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