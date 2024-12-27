Боец ВС РФ рассказал о побеге к сослуживцам при обильном кровотечении из раны

Участник специальной военной операции с позывным «Ярс» рассказал о своей попытке добраться к своим людям во время контратаки противника, несмотря на полученное ранение. Своими воспоминаниями он поделился в интервью RT.

Он отметил, что украинские войска обстреливали позицию его подразделения на протяжении всего дня, используя все доступные средства: артиллерию, автоматические гранатометы и беспилотники. Когда противник начал наступление, солдат, который уже получил ранения, решил занять новую позицию.

«У меня кровь лилась, как из кабана, лицо было в крови, а по ногам текла кровь», — вспоминает военнослужащий.

По словам «Ярса», во время забега он не чувствовал боли, лишь осознавал, как кровь стекает из раны. В итоге ему удалось добраться до укрытия, где ему оказали необходимую помощь.

27 декабря сообщалось, что 29-летний доброволец из Кемеровской области с позывным «Кузбасс» попал в окружение на Курском направлении при выполнении боевого задания. Он получил контузию. Солдаты ВСУ, проводившие зачистку, посчитали, что ему не удалось выжить.

Ранее российский солдат в сумерках обнаружил диверсантов ВСУ и устроил засаду.