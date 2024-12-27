ГП РФ: в суд переданы дела 21 военного ВСУ за вторжение в Курскую область

Военная прокуратура Московского военного округа направила в суд семь уголовных дел в отношении 21 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвиняемых во вторжении в Курскую область. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Следствие считает, что бойцы ВСУ в августе текущего года нарушили суверенитет РФ и незаконно вторглись на территорию Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области для осуществления террористической деятельности.

Все обвиняемые были задержаны российскими военнослужащими и в настоящее время содержатся под стражей в Белгородской области.

Накануне стало известно, что Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении четырех военнослужащих 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. По данным следствия, в начале августа текущего года украинские военнослужащие с фамилиями Тяжкороб, Плаксивый, Погромский и Одноочко незаконно вторглись в РФ и устрашали мирное население.

Ранее россиянина, пытавшегося вступить в ВСУ, посадили в колонию на 9,5 лет.