Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В суд переданы дела 21 военного ВСУ за вторжение в Курскую область

ГП РФ: в суд переданы дела 21 военного ВСУ за вторжение в Курскую область
close
Мария Девахина/РИА Новости

Военная прокуратура Московского военного округа направила в суд семь уголовных дел в отношении 21 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвиняемых во вторжении в Курскую область. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Следствие считает, что бойцы ВСУ в августе текущего года нарушили суверенитет РФ и незаконно вторглись на территорию Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области для осуществления террористической деятельности.

Все обвиняемые были задержаны российскими военнослужащими и в настоящее время содержатся под стражей в Белгородской области.

Накануне стало известно, что Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении четырех военнослужащих 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. По данным следствия, в начале августа текущего года украинские военнослужащие с фамилиями Тяжкороб, Плаксивый, Погромский и Одноочко незаконно вторглись в РФ и устрашали мирное население.

Ранее россиянина, пытавшегося вступить в ВСУ, посадили в колонию на 9,5 лет.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами