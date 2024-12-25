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В США допустили поражение Киева за несколько дней

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев проиграет за несколько дней без помощи США
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Maksym Kishka/Reuters

Украина продержится на поле боя несколько дней, если Вашингтон прекратит финансирование Киева. Об этом заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

«Если США обрубят финансирование (Киева. — «Газета.Ru») сегодня, способность Украины сражаться и поддерживать силы на поле боя закончится к пятнице», — спрогнозировал он.

Слова американских властей о скорой победе Украины и ее успехах на поле боя связаны с тем, что Вашингтон игнорирует данные своей же разведки и прислушивается лишь к сведениям, которые предоставляет Киев, подчеркнул Джонсон.

«США сдались в плен информации от украинцев и повторяют ее», — резюмировал он.

Накануне военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что у Украины не получится остановить наступление ВС РФ, а республика движется «прямо в ад». Он подчеркнул, что Украина продолжает расходовать свой людской потенциал, это «очень хорошо получается в последнее время».

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что удары ВСУ по гражданским объектам на территории России говорят о слабости и отчаянии Киева. По его словам, когда начинаются атаки на гражданские цели, не имеющие военного значения, это является «признаком большой слабости». Джонсон также напомнил, что запасы дальнобойного оружия у Украины сильно ограничены.

Ранее на Западе рассказали о стратегической ошибке Украины.

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