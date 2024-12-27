Российские военнослужащие за прошедшую неделю взяли в плен 51 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что все украинские солдаты сдались в плен на линии боевого соприкосновения.

25 декабря младший лейтенант ВСУ Павел Салий заявил, что украинские военнослужащие минируют мосты и тем самым перекрывают пути отступления своим товарищам. Мужчина сделал соответствующее заявление, общаясь с журналистами РИА Новости.

По данным агентства, он оказался на фронте в рамках мобилизации. Впоследствии Салий попал в плен к Вооруженным силам РФ, это произошло в ходе сражений в селе Трудовое в Донецкой народной республике (ДНР).

Как сказал мужчина, во время боев в населенном пункте он вместе с одним из сослуживцев пытался найти позицию, где могла бы пройти эвакуация. Но их усилия не дали результатов, поэтому товарищ младшего лейтенанта ВСУ решил пройти на север села и эвакуироваться самостоятельно по дороге через мост к населенному пункту Успеновка. Однако переправа оказалась заминированной, и украинскому солдату пришлось вернуться.

Ранее пленный украинский боец рассказал о дезертирстве в рядах ВСУ.