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Российские разведчики взяли пленных на Северском участке фронта

РИА Новости: разведчики ВС России взяли пленных ВСУ на Северском участке фронта
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Maksym Kishka/Reuters

Разведчики российской группировки войск «Юг» взяли пленных ВСУ на Северском участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения.

По словам военного, бойцы ВС РФ воспользовались непогодой и тем, что украинские военнослужащие не ждали их на этом участке фронта. В результате разведчики смогли штурмом взять одну из укрепленных позиций ВСУ и вернулись к себе с пленными.

«Мы шли к позициям, началась перестрелка, я бросил автомат, подбежали русские, взяли меня в плен, надели шапку и увели куда-то на свои позиции», — поделился один из пленных.

До этого пленный военнослужащий 57-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Евгений Годунко рассказывал, как его отправили на передовую против его воли.

По его словам, в мае 2022 года он в возрасте 25 лет пошел в армию добровольцем. Молодой человек признался, что планировал отсидеться в тылу, а не идти на передовую — служил водителем водовоза. Однако спустя время его перевели в 57-ю бригаду, где почти все были мобилизованные. Так военный оказался в Волчанске Харьковской области.

Ранее военнопленный рассказал, что взвод пулеметчиков ВСУ расстреливал мирных жителей.

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