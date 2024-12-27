Польша передала Украине непригодные к эксплуатации вертолеты

Польские вертолеты Ми-8 и Bell 412-HP для обучения украинских военнослужащих находятся в непригодном состоянии и в лучшем случае подходят только в качестве доноров запчастей. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель российских силовых структур.

По его словам, отдавая Украине подобную технику, Варшава не только «избавляется от хлама, но получает хорошую компенсацию от Евросоюза».

Уточняется, что Bell 412 с 1993 года использовался в 36-м специальном полку транспортной авиации Польши, а в 2011 году был передан в авиационный парк главного управления полиции в Варшаве. Там он хранился в ангаре из-за финансовых проблем и отсутствия запчастей.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что на сегодняшний день Варшава исключает возможность отправки солдат на Украину, однако готова рассмотреть этот вариант в будущем.

Ранее посол рассказал о судьбе «Украинского легиона», формируемого в Польше.