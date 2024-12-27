МО: бойцы «Севера» за неделю уничтожили 11 танков, в том числе Leopard и Abrams

За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 2450 военнослужащих, а также 11 танков, среди которых были машины Abrams производства США и Leopard из Германии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, было уничтожено 13 боевых машин пехоты, включая немецкие Marder, шведские CV-90 и пять американских Bradley, а также 13 бронетранспортеров, среди которых два М113 и Stryker производства США. В результате операций также были ликвидированы 44 другие боевые бронемашины, 69 автомобилей, 25 полевых артиллерийских орудий и девять станций радиоэлектронной борьбы.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В сводке Минобороны также сказано, что российские средства противовоздушной обороны за последнюю неделю сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, произведенные в Великобритании, а также управляемую ракету большой дальности «Нептун».

Кроме того, по данным оборонного ведомства, Вооруженные силы РФ за минувшую неделю взяли под свой контроль семь населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области.

Ранее сообщалось, что при ударе России по СБУ ликвидированы высокопоставленные сотрудники ВСУ.