Появилось видео, как российский военный увернулся от восьми дронов ВСУ за 20 минут

Боец ВС РФ с позывным «Фунт» пережил восемь ударов украинских дронов-камикадзе за 20 минут. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Черные гусары».

Отмечается, что российский боец направлялся к пункту назначения через линию фронта в зоне СВО, но был атакован дронами.

«Боец жив, в рубашке парень родился, но самое главное — это показывает результат наших учений по тому, как избегать атаки дронов», — написал Федоров.

2 сентября сообщалось, что военнослужащий из ЛНР с позывным «Йети» месяц выживал в поле под Клещеевкой. Отмечается, что российские военные наткнулись на 51-летнего солдата во время прочесывания территории в начале августа. Потерявшийся солдат является членом отряда командира с позывным «Шустрый» спецназа «Ахмат». Во время боестолкновения он отбился от своих, остался без обуви, провизии и связи. Уточняется, что «Йети» фактически остался без еды и пил дождевую воду.

Ранее боец СВО, неделю пролежавший без ноги, рассказал о встрече с Богом.