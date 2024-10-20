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Появилось видео, как российский военный увернулся от восьми дронов ВСУ за 20 минут

Дрон снял на видео, как военный ВС РФ пережил восемь атак БПЛА ВСУ за 20 минут

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Евгений Биятов/РИА Новости

Боец ВС РФ с позывным «Фунт» пережил восемь ударов украинских дронов-камикадзе за 20 минут. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Черные гусары».

Отмечается, что российский боец направлялся к пункту назначения через линию фронта в зоне СВО, но был атакован дронами.

«Боец жив, в рубашке парень родился, но самое главное — это показывает результат наших учений по тому, как избегать атаки дронов», — написал Федоров.

2 сентября сообщалось, что военнослужащий из ЛНР с позывным «Йети» месяц выживал в поле под Клещеевкой. Отмечается, что российские военные наткнулись на 51-летнего солдата во время прочесывания территории в начале августа. Потерявшийся солдат является членом отряда командира с позывным «Шустрый» спецназа «Ахмат». Во время боестолкновения он отбился от своих, остался без обуви, провизии и связи. Уточняется, что «Йети» фактически остался без еды и пил дождевую воду.

Ранее боец СВО, неделю пролежавший без ноги, рассказал о встрече с Богом.

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