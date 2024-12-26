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Стало известно о попытках ВСУ обустроить оборонительные рубежи в Курской области

Командир группы «Варвар» в спецназе «Ахмат»: ВСУ окопались в Черкасском Поречном
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Roman Chop/AP

Украинские бойцы обустраивают оборонительный рубеж в районе села Черкасское Поречное в Курской области, заявил командир группы «Варвар» в составе специального отряда быстрого реагирования «Ахмат». Его слова приводит Telegram-канал «RT на русском».

По словам военнослужащего, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточно глубоко «окопались» в населенном пункте.

«Они готовятся полностью к оборонительному рубежу», — уточнил мужчина.

Командир группы «Варвар» добавил, что члены его отряда не раз находили в районах сражений склады с боеприпасами украинских формирований и узлы связи. До сих пор российским бойцам удавалось успешно уничтожать эти объекты.

26 декабря британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что в Курской области наблюдается «невероятно мрачная» обстановка для ВСУ. В частности, украинские солдаты оказались в тяжелой ситуации в районе города Суджа. Они становятся все более деморализованными по мере того, как приближается начало боев за населенный пункт, пояснил эксперт.

Ранее на территории Курской области уничтожили пехотное подразделение ВСУ.

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