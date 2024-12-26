Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе рассказали о катастрофе с ВСУ в Курской области

Военный аналитик Меркурис заявил о мрачной ситуации для ВСУ в Курской области
close
Oleksandr Klymenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят катастрофическое поражение в Курской области. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего видеоблога.

«У украинцев разыгрывается катастрофа на курском выступе в районе Суджи, ситуация выглядит невероятно мрачной», — сказал он.

Меркурис отметил, что украинские военные в регионе становятся все более деморализованными по мере того, как готовятся к возможным боям за Суджу. По его мнению, лучшие подразделения ВСУ могут оказаться в окружении в районе города.

«Стоит ли так упорно бороться за эти позиции? <...> На этот вопрос лучше всего ответят украинский генштаб, Зеленский, Сырский. Я не вижу в этом смысла», — резюмировал Меркурис.

До этого украинские военные обвинили командование ВСУ в критической ситуации в Курахово. Украинский офицер обвинил военное руководство во лжи о ситуации на фронте в своих докладах.

Ранее ВС РФ заблокировали солдат ВСУ на территории Кураховской ТЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами