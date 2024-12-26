Военный аналитик Меркурис заявил о мрачной ситуации для ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят катастрофическое поражение в Курской области. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего видеоблога.

«У украинцев разыгрывается катастрофа на курском выступе в районе Суджи, ситуация выглядит невероятно мрачной», — сказал он.

Меркурис отметил, что украинские военные в регионе становятся все более деморализованными по мере того, как готовятся к возможным боям за Суджу. По его мнению, лучшие подразделения ВСУ могут оказаться в окружении в районе города.

«Стоит ли так упорно бороться за эти позиции? <...> На этот вопрос лучше всего ответят украинский генштаб, Зеленский, Сырский. Я не вижу в этом смысла», — резюмировал Меркурис.

До этого украинские военные обвинили командование ВСУ в критической ситуации в Курахово. Украинский офицер обвинил военное руководство во лжи о ситуации на фронте в своих докладах.

Ранее ВС РФ заблокировали солдат ВСУ на территории Кураховской ТЭС.