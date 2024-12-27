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Российский боец с перебитой рукой один оборонялся от ВСУ под Курахово

RT: боец ВС РФ с перебитой рукой 12 дней оборонял опорник при штурме Курахово
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Станислав Красильников/РИА Новости

Участник специальной военной операции почти две недели один с перебитой рукой оборонял опорный пункт. Об этом рассказал RT сослуживец бойца с позывным «Кучер».

История произошла во время штурма города Курахово в ДНР. Солдат удерживал занятую позицию 12 дней подряд, отражая попытки солдат Вооруженных сил Украины выбить его из укрытия.

Помимо поврежденной руки, у солдата были посечены осколками ноги, обратил внимание «Кучер». Однако травмы не помешали бойцу вернуться к своим после получения соответствующего приказа.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что российские военные зачистили от бойцов ВСУ всю жилую зону города Курахово. В материале отмечается, что при обходе домов в населенном пункте солдаты Вооруженных сил РФ обнаружили 28 мирных жителей со сквозными ранениями от пуль. По информации журналистов, во время отступления украинские военнослужащие расправлялись с гражданскими лицами, находившимися на подконтрольной им территории.

Ранее в России рассказали о задачах для российской армии на Украине в 2025 году.

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